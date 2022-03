Godshorn

Diebe haben am Wochenende auf einer Baustelle in Godshorn Baumaterial im Gesamtwert von 1750 Euro gestohlen. Die Unbekannten überwanden im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, an der Berliner Allee/Ecke Kohlweg einen mittels Schellen verschlossenen Bauzaun. Auf der Baustelle erbeuteten sie zwei Paletten mit je 35 Ablaufrohren.

Die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 109-4215, bittet um Zeugenhinweise.

Von Frank Walter