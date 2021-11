Langenhagen

Wie wird sich das Ehrenamt in Zukunft entwickeln? Und wie lässt es sich attraktiver gestalten? Diese Fragen greift der Onlinethemenabend „Entwicklungen im Ehrenamt und Konsequenzen vor Ort“ der Freiwilligenagentur am Dienstag, 16. November, ab 18 Uhr auf.

Anlass für den Themenabend, durch den Referent und Sozialmanager Peter Klösener führt, sind Umfrageergebnisse, die immer wieder bestätigen, dass es ein großes Interesse an ehrenamtlichem Engagement gibt. Gleichermaßen beklagen aber viele Verbände und Vereine Schwierigkeiten bei der Gewinnung von ehrenamtlich Mitarbeitenden.

Daher wird bei dem Themenabend unter anderem mit Daten aus großen bundesweiten Untersuchungen dargestellt, was Menschen zum Ehrenamt motiviert oder auch davon abhält. Auch die Veränderungen des Ehrenamts in den vergangenen Jahren und die daraus folgenden Konsequenzen in der Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen wollen die Veranstalter thematisieren. Dabei soll vor allem im Fokus stehen, wie Langenhagener Verbände und Vereine Leute zur Mitarbeit motivieren können und für die Zufriedenheit der bereits Aktiven sorgen können.

Plattform für den Themenabend ist die Videoplattform Zoom. Die Teilnahme ist auf 30 Personen begrenzt und kostenlos. Daher bitten die Veranstalter, dass pro Verein oder Institution jeweils nur ein Vertreter an dem Themenabend teilnimmt. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 11. November, bevorzugt per E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de oder alternativ per Telefon an die Nummer (0511) 73079392 möglich.

Von Marie Pinkert