Godshorn

Tausende Ukrainer sind derzeit auf der Flucht. Auch in Langenhagen sind bereits die ersten Geflüchteten eingetroffen. Derzeit bereitet sich die Stadt auf weitere Flüchtlinge vor. Langenhagen hat nun das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Godshorn zu einer Unterkunft umfunktioniert. 20 Menschen können dort untergebracht werden.

Frauen und Kinder erwartet

„Wir haben uns entschieden, alle verfügbaren Möglichkeiten zu prüfen, damit wir schnell handeln und Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen können“, sagt Sozialdezernentin Eva Bender. „Wir erwarten Frauen und Kinder“, ergänzt Doris Lange, Abteilungsleiterin Soziales. Die ersten würden bereits am Mittwoch erwartet. „Sie werden von der städtischen Asyl- und Flüchtlingsbetreuung täglich betreut, unterstützt und begleitet.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möglich war die unkomplizierte Unterbringung der Geflüchteten im DGH wegen der großen Unterstützung aller Beteiligten. „In einer so bedrückenden Situation ist es selbstverständlich, dass wir in Godshorn so engagiert helfen und die Stadt bei der Unterbringung der Geflüchteten unterstützen“, sagt Tim Wook, Ortsbürgermeister in Godshorn. „Wir bedanken uns besonders beim Kulturring Godshorn, der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten und dem TSV Godshorn, die dies möglich gemacht haben.“

Freiwillige gesucht

Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Langenhagen sei sehr groß, betont Bender: „Auch wenn die Menschen gerne helfen wollen, bitten wir davon abzusehen, vor Ort Sachspenden abzugeben. Die Menschen müssen zunächst ankommen.“ Um sie dabei unterstützen zu können, würden jedoch dringend Freiwillige gesucht, die dolmetschen können oder auch anderweitig ehrenamtlich helfen möchten, so Lange. Wer sich ehrenamtlich einbringen möchte, findet mehr Informationen auf www.langenhagen.de/ukraine.

Wie viele Flüchtlinge in Langenhagen aufgenommen werden müssen, ist derzeit nicht absehbar. Grundsätzlich erfolgt die Verteilung über die Landesaufnahmebehörde. Zudem kommen täglich Menschen an, die zunächst von Verwandten oder Freunden aufgenommen werden.

Von Andreas Krasselt