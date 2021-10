1Langenhagen

Drei Jugendliche haben am Montag, 18. Oktober, zwischen 20.45 und 21 Uhr versucht, den E-Scooter eines 14-Jährigen an der Ecke Theodor-Heuss-Straße/Bothfelder Straße zu stehlen. Die bislang Unbekannten forderten den Jungen auf, ihnen das Fahrzeug zu geben. Als dieser die Aufforderung verneinte und zusammen mit seinen zwei jugendlichen Begleitern in Richtung Endhaltestelle der Stadtbahn fuhr, wurde er von der Personengruppe wieder eingeholt. Sie schlugen den Jungen unter anderem ins Gesicht und forderten ihn sodann auf, außer dem E-Scooter auch noch sein Bargeld und seine Bauchtasche herauszugeben. s

14-Jähriger meldet sich mit Eltern bei der Polizei

Das Opfer konnte sich aber aus einer Umklammerung der Jugendlichen lösen und lief auf die Straße, um eine Autofahrerin um Hilfe zu bitten. Die Tätergruppe flüchtete daraufhin ohne Beute. Der bedrohte 14-Jährige meldete sich im Anschluss an den Vorfall in Begleitung eines Elternteils bei der Langenhagener Polizei. Nach Angaben des Kommissariats beschrieb der bedrohte Junge die drei Unbekannten als etwa 15 Jahre alt, „südländisch“ und jeweils mit einem schwarzen Oberlippenbart. Zeugen können sich an die Langenhagener Polizei unter Telefon (0511) 1094215 melden.

Von Sebastian Stein