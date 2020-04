Langenhagen

Die Emmaus-Kirche in Wiesenau steht Ostersonntag von 9 bis 13 Uhr für ein stilles Gebet offen – unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln. Zudem haben Interessierte die Möglichkeit, Anregungen für einen Gottesdienst, den man zu Hause feiern kann, mitzunehmen. In Engelbostel steht die Tür der Martinskirche am Ostersonntag von 7 bis 9 Uhr offen. In Krähenwinkel können Gläubige am Ostersonntag zwischen 10 und 17 Uhr die Kirche alleine für ein stilles Gebet betreten. Den Gemeinden war es freigestellt, die am Mittwoch bekannt gegebene Lockerung der Corona-Verordnung umzusetzen. Voraussetzung ist beispielsweise, dass Verantwortliche der Gemeinde den Zugang in die Kirche kontrollieren und darauf achten, dass alle Auflagen erfüllt werden. Für die meisten Gemeinden war dies in der Kürze der Zeit vor Ostern nicht mehr zu organisieren.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Von Julia Gödde-Polley und Rebekka Neander