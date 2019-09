Langenhagen

Mit einem Messer haben drei Unbekannte am Sonnabendmorgen in Langenhagen einen Jugendlichen bedroht und ihn aufgefordert, sein Geld herauszugeben. Mit der Beute flohen die Männer in unbekannte Richtung.

Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich die Tat um 5.50 Uhr an der Brüsseler Straße in Höhe der ehemaligen Eishalle. Der Jugendliche aus Langenhagen hatte zuvor die S-Bahn verlassen. Das Opfer gab den Männern sein Portemonnaie. Der junge Mann blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenüber den Beamten konnte der Jugendliche die Täter beschreiben. Demnach ist einer der Männer circa 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hat ein ausländisches Aussehen und schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Drei-Tage-Bart sowie einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Der zweite Täter soll ebenfalls so alt sein und ist circa 1,85 Meter groß. Nach Angaben des Polizeisprechers hat auch er ein südländisches Aussehen und trug einen Drei-Tage-Bart. Zudem war er mit einer schwarzen Trainingsjacke sowie einer schwarzen Trainingshose mit dicken, schwarzen Streifen an der Seite bekleidet. Der dritte Mann war auch dunkel bekleidet und trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Auch er hat ein südländisches Aussehen und hatte einen Drei-Tage-Bart, berichtet der Sprecher.

Die Beamten suchen Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley