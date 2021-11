Langenhagen

Normalerweise steht eine Jahresversammlung von Vereinen und Verbänden für Wahlen und Berichte – zum Ende kommen meist Ehrungen hinzu. Total normal. Das ist auch bei der SPD nicht anders. Doch was nun bei den Sozialdemokraten in Langenhagen beim letzten Tagesordnungspunkt passiert ist, ist dann doch eher ungewöhnlich. Gleich drei Mitglieder wurden mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet. Sie ist die höchste Ehrung, mit der die Partei verdiente Genossen ehren kann. Diese besaß in der Stadt aktuell nur Langenhagens Ehrenbürgerin und Altbürgermeisterin Waldtraud Krückeberg.

Diese Medaille besitzen nun gemeinsam Christa und Dieter Leske. Wie die SPD-Co-Vorsitzende Anja Sander hervorhob, hätten sich „unsere Urgesteine“ zeitlebens für die Sozialdemokratie eingesetzt. „Sie stehen für Integration und für den sozialen Zusammenhalt.“ Zudem sind sie Mitbegründer des Arbeitskreises „Grünes Langenhagen“ und gelten als „graue Eminenzen“ der SPD in der Stadt. Angesichts der Corona-Pandemie und des hohen Alters der beiden Geehrten wurde die Medaille aber nicht während der Jahresversammlung überreicht. Vielmehr besuchte eine Abordnung um Elke Zach, Wolfgang Kuschel und eben Sander das Ehepaar zu Hause.

Willi Minnes Lebensleistung wird honoriert

In der Jahreshauptversammlung selbst erhielt Willi Minne die Ehrenmedaille seines „Namensvetters“ Willy Brandt überreicht. Minne war nach 35 Jahren, davon viele Jahre als Ortsbürgermeister und Langenhagens stellvertretender Bürgermeister, aus Altersgründen nicht erneut zur Kommunalwahl im September angetreten.

„Seit 1986 ist Willi Minne im Ortsrat Godshorn vertreten, mehr als 25 Jahre war er im Rat der Stadt, seit 2006 als stellvertretender Bürgermeister. Willi hat unsere Stadtpolitik maßgeblich mitgeprägt. Deshalb sagen wir Danke für diese Lebensleistung und verleihen Willi die Willy-Brandt-Medaille“, lobte Langenhagens SPD-Co-Vorsitzender Tim Julian Wook.

Willi Minne (zweiter von links) wird von den SPD-Vorsitzenden Tim Julian Wook und Anja Sander sowie Fraktionschef Marc Köhler (rechts) geehrt. Quelle: Privat

Langenhagens Sozialdemokraten danken Afra Gamoori

Für einen engagierten und motivierten Wahlkampf dankte die Langenhagener SPD ihrer Spitzenkandidatin für das Bürgermeisteramt, Afra Gamoori. Sie habe sich mit viel Elan für die Sozialdemokraten im Wahlkampf an vorderster Spitze starkgemacht, lobte Wook. Doch er und seiner Kollegin Sander wurde am Ende auch noch gedankt. Beide bekleiden seit einem Jahr das Amt der Vorsitzenden – und führten die Partei unter anderem bei der Kommunalwahl wieder zur stärksten Kraft im Rat.

Von Sven Warnecke