Langenhagen

Ein etwa 25 Jahre alter Mann ist am Sonntag, 19. September, zwischen 16.50 und 16.55 Uhr vom Eigentümer dabei beobachtet worden, wie er ein hochwertiges, an der Horner Straße in Langenhagen abgestelltes Fahrrad gestohlen hat. Der Besitzer nahm sofort die Verfolgung des etwa 1,80 Meter großen Täters auf, der mit einer blauen Kapuzenjacke, dunkler Hose sowie weißen Turnschuhen bekleidet war.

Doch die Verfolgung verlief erfolglos, genau wie die Fahndung der zwischenzeitlich alarmierten Polizei, berichtete Kommissariatssprecher Patrick Götze am Montag. Er beziffert den Wert des schwarzen E-Bikes der Marke Hercules mit orangefarbener Beschriftung auf etwa 3500 Euro. Auffällig an dem Rad sei auch eine am Gepäckträger angebrachte Fahrradtasche sowie ein Korb am Lenker. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke