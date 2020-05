Langenhagen

Die Stadtverwaltung ist vermutlich Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die IT-Sicherheitssysteme hatten Anfang der Woche Auffälligkeiten erkannt, „die einem verbreiteten Angriffsschema von Hackern entsprachen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Stadt nahm deshalb am Dienstag vorsorglich alle Leitungen vom Netz. Auch der E-Mail-Verkehr war betroffen. Sämtliche für Mittwoch vereinbarten Termine mussten kurzfristig ausfallen. Das Rathaus hat Strafanzeige erstattet.

Jetzt gibt die Verwaltung Entwarnung: Die Leitungen zum Rechenzentrum werden wieder aufgebaut. „Das geschieht aufgrund des Feiertags im Laufe des Freitags, sodass spätestens am Montag wieder Termine vereinbart und alle Serviceangebote genutzt werden können“, sagt Ralph Gureck, Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation.

IT-Abteilung hat schnell gehandelt

Keine 48 Stunden nach dem versuchten Angriff, berichtete Stephan Paul, IT-Leiter im Rathaus, dass die Angreifer nicht erfolgreich waren. „Die forensischen Untersuchungen durch Experten haben keine Anhaltspunkte ergeben, dass Schadcode in unser Netzwerk gelangt ist“, sagt er. Das Team habe zuvor sofort die für solche Fälle vorgesehenen Schritte eingeleitet.

Die Angreifer hatten eine E-Mail an Mitarbeiter geschickt. Diese sollten so zum Herunterladen von schädlichen Computercode, die beispielsweise Betriebssysteme befallen oder Computersysteme beschädigen können, bewegt werden. Mit dem schnellen Handeln der IT-Abteilung sollte sichergestellt werden, „dass die Kernbereiche unserer Verwaltung handlungsfähig bleiben“, berichtet Paul.

Heuer will weiter in IT und Sicherheit investieren

Bürgermeister Mirko Heuer bekräftigt, dass es bei solch einer Bedrohung für das Netzwerk wichtig sei, „schnell und besonnen zu handeln, um Schaden zu verhindern“. Für den Verwaltungschef ist der Angriff auch eine Bestätigung, weiter in IT und Sicherheit zu investieren. „Wir haben den gesetzlichen Auftrag, alle Verwaltungsleistungen künftig auch digital anzubieten. Das kann ohne Investitionen in IT-Sicherheit nicht funktionieren, wie dieser Vorfall zeigt“, sagt Heuer.

Trotz der technischen Störungen konnten Mitarbeiter aus dem Bürgerbüro einigen Langenhagenern am Mittwoch helfen, berichtet Gureck. „Wer einen Termin hatte, um Dokumente abzuholen, kam nicht umsonst. Die Kolleginnen und Kollegen haben die Ausweise und Führerscheine aus einer Holzkiste ausgegeben und handschriftlich dokumentiert.“

