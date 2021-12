Langenhagen

Nun ist es die Stadtverwaltung leid. Der elektronische Mängelmelder im Langenhagener Rathaus quillt regelmäßig wegen Beschwerden über falsch abgestellte oder gar illegal in Gewässern entsorgte E-Scooter über. Seit Mai gingen nach Auskunft von Bürgermeister Mirko Heuer 410 Meldungen ein. Jetzt reagiert die Behörde. Ab Mittwoch, 15. Dezember, werden Knöllchen fällig. Und diese können bis zu 90 Euro teuer werden, heißt es. Die Stadt wird sich nach eigenem Bekunden zunächst an die Vermieter der Gefährte halten.

Elektroroller quer auf dem Gehweg stellen für andere Passanten, speziell auch für Menschen mit Sehbehinderungen, eine Gefahr dar. Jüngst hatte der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen deshalb Alarm geschlagen. Doch auch mitten in Einfahrten oder im schlimmsten Fall in lokalen Gewässern versenkte Elektroroller sind ein erhebliches Ärgernis. „Der Umgang mit den E-Rollern ist leider nicht immer fach- und umweltgerecht“, teilt Stadtsprecherin Inga Sievert mit. Erst im November hatte die Stadt Köln Taucher in den Rhein entsandt, diese fischten mehr als 100 Scooter aus dem Fluss.

Gelbe Karte: Der Sehbehindertenverband hängt an E-Roller, die ungünstig geparkt sind, gelbe Warnzettel. Quelle: Michael Wallmüller

E-Scooter: Kommunen fehlen vielfach Konzepte

Vielfach fehlen den Städten und Gemeinden schlichtweg Konzepte, wie sie mit dieser Problematik umgehen. Etwa in Hannover. Doch parallel gibt es aktuell auch noch keine klare Rechtssicherheit, wie und vor allem wer bei Verstößen zur Kasse gebeten werden kann. Nun hat die Stadt Langenhagen im Sinne der sogenannten Gefahrenabwehr ein Bußgeldsystem für die Ahndung verschiedener Verstöße im Zusammenhang mit den Rollern im Stadtgebiet erstellt. Für den Bürgermeister ist klar, dass der Gesetzgeber hier rasch Abhilfe schaffen muss. Doch bis es so weit ist, geht die Stadt jetzt ihren eigenen Weg.

„Wir haben uns die Entwicklung eine Weile mit zunehmender Besorgnis angesehen. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir ahnden müssen“, sagt Markus Villwock, Außendienstleiter des Ordnungsamtes. Im Mängelmelder der Stadt finden sich regelmäßig Informationen über Roller, die den Weg versperren. Nicht nur für Rollstühle und Kinderwagen, sondern schon das Passieren für Fußgänger ist teilweise unmöglich. Immer wieder sind Villwock und sein Team im Einsatz, um die Wege wieder begehbar zu machen und Gewässer sauber zu halten.

Strafandrohung der Stadt schreckt zweiten Anbieter ab

Aus diesem Grund wird sich die Rathausverwaltung nun an die Verleihfirma Tier, die in Langenhagen die Elektroroller vermietet, halten. Ein zweiter Anbieter, der sich ebenfalls in der Stadt betätigen wollte, ist Heuers Angaben zufolge nach der Strafandrohung schon wieder von seinem Vorhaben abgewichen. „Unser Ziel ist es, dass die Anbieter ihre Nutzer dazu zwingen, den Abstellvorgang via Foto zu dokumentieren“, berichtet der Bürgermeister von noch nicht endgültig beendeten Gesprächen mit den Verleihern.

Auch in Hannover liegen immer mal wieder E-Scooter achtlos im Weg. Quelle: David Hutzler/dpa

Heuer stellt aber auch klar, dass „die überwiegende Zahl der Nutzenden“ die Roller tatsächlich ordnungsgemäß abstellen würden. „Auch wenn das Bild manchmal ein anderes ist“, betont der Verwaltungschef. „Gleichwohl müssen wir die verbleibende Spitze des Eisbergs entsprechend sanktionieren, sodass die Mikromobilität mit E-Rollern auch künftig Mehrwerte liefert und für die Menschen in Langenhagen keine Belastung oder Gefährdung darstellt.“ Genau diesen Mehrwert hatten im kommunalen Rat einige Mitglieder in der politischen Debatte bereits in Zweifel gezogen.

Verstoß kann 90 Euro kosten

„Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage haben wir Bußgelder festgelegt, mit denen wir Verstöße ahnden werden. Diese spiegeln den Arbeitsaufwand wider, der seitens der Fachabteilungen nötig wird“, berichtet Villwock.

30 Euro kostet es, wenn ein im Weg stehendes Gefährt von der Stadt umgesetzt werden muss. Falls das nicht möglich ist, der E-Scooter einkassiert werden muss, werden 60 Euro fällig. Muss der Betriebshof anrücken, um einen Roller aus dem Wasser zu ziehen, kostet das mindestens 90 Euro.

Die finanziellen Forderungen richten sich dabei an die Anbieter der falsch geparkten Roller. Für die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist meist nicht nachvollziehbar, „wer den Roller geparkt hat, daher werden die Bußgeldbescheide an die zustandsverantwortlichen Eigentümer versendet“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

„Wir werden in diesen Fällen unsachgemäßen Abstellens umgehend tätig, da Gefahr in Verzug ist“, ergänzt Ordnungsamtsleiter Boris Ehrhardt die Maßnahmen. „Denn wenn einem Roller beispielsweise auf die Straße ausgewichen werden muss, besteht immer auch eine Unfallgefahr.“

Von Sven Warnecke