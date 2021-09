Langenhagen

Er ist wieder da. Und genau das sorgte für Irritationen am Gymnasium Langenhagen. Zu Beginn des Schuljahres war jetzt Matthias Brautlecht mit einem Statement in einem Zeitungsartikel zu lesen – in seiner Funktion als kommissarischer Leiter der Wilhelm-Raabe-Schule in Hannover. Entsprechend ergaben sich in Langenhagen viele Fragen sowie Gesprächsstoff unter Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie im Kollegium des Gymnasiums. Denn Brautlecht war von Februar 2016 bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 noch Leiter des Gymnasiums in der Flughafenstadt, jedoch ab dann wegen Krankheit freigestellt.

„Für uns ändert sich nichts. Wir arbeiten weiter wie bisher“, sagt Silke Kaune gegenüber der HAZ. Sie ist seit dem Weggang von Brautlecht kommissarische Leiterin des Gymnasiums – trage in ihrer Position die Verantwortung. Sie ist auch stark in den 100 Millionen Euro teuren Neubau der Schule an der Theodor-Heuss-Straße eingebunden – konnte dort erst jüngst beim Richtfest unter Corona-Bedingungen mitfeiern.

„Aber ich bin Teamarbeiterin, daher arbeite ich gern mit meinem Schulleitungsteam zusammen.“ Zu diesem Team zählen noch ihr Stellvertreter Panagiotis Chatzianastassiou, Stefan Wyss als Jahrgangsleiter der Oberstufe, Torsten Hagenberg als Beauftragter für den Stundenplan und die Berufsorientierung sowie Udo Gremke und Martina Essmann als Koordinatoren für die unteren Jahrgänge.

Nach einem halben Jahr reagierte die Behörde

Bis Dezember 2020 war Silke Kaune die stellvertretende Schulleiterin, die Stellenbeschreibung wurde zu diesem Zeitpunkt in „kommissarische Schulleiterin“ umgewandelt – weil zu diesem Zeitpunkt die Abwesenheit Brautlechts ein halbes Jahr betrug und jemand in rechtlicher Hinsicht offiziell den Hut aufhaben musste, auch mit Blick auf die Abiturprüfungen, berichtet sie auf Anfrage. Seitdem arbeitet Kaune in diesem Schulleitungsteam – was nach Informationen dieser Zeitung positiven Anklang in der Schüler- und Elternschaft findet. Für jedermann zu sehen war dies auch bei der Entlassungsfeier der Abiturienten vor zweieinhalb Monaten. Dabei erhielt Kaune als Dankeschön teilweise stehende Ovationen, was damit auch für ihr Schulleitungsteam galt.

Schulleiter Matthias Brautlecht begrüßt Schüler, Lehrer und Eltern am provisorischen Container-Campus im Stadtpark. Dieses Bild stammt vom Juni 2019. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

An der Wilhelm-Raabe-Schule in Hannover war Martin Thunich seit 2006 der Leiter, zum Ende des vergangenen Schuljahres ist er in den Ruhestand gegangen. Matthias Brautlecht ist sein Nachfolger als kommissarischer Schulleiter. „Es handelt sich für mich um eine Abordnung an diese Schule auf Zeit“, sagt Brautlecht gegenüber der HAZ. Diese sei zunächst bis zum 1. Februar 2022 befristet, weil Thunich während seiner langjährigen Dienstzeit ein dickes Arbeitszeitkonto angesammelt habe. „Seit 2010 kann dieses abgebaut werden“, erklärt Brautlecht, der sich nach einer Wiedereingliederungsphase in Barsinghausen nun für die Annahme der Stelle nahe des hannoverschen Rathauses entschieden hat.

Wie es nach dem 1. Februar für ihn weitergeht, weiß er aber nicht, sagt Brautlecht, und verweist auf das Kultusministerium. Ob er jedoch jemals ans Gymnasium Langenhagen zurückkehren wird, erscheint fraglich. Denn die Stelle des Schulleiters ist dort nicht mehr ausgeschrieben, mit der kommissarischen Leitung und dem dazu gehörigen Schulleitungsteam ist die Führungsebene komplett. Eine Stellungnahme aus dem Kultusministerium zu dem Thema war am Dienstag nicht zu erhalten.

Gleichwohl: Ahnliches hatte sich in der Wedemark ereignet. Dort war der Leiter des Gymnasiums Mellendorf zum Jahrenswechsel 2020 abgesprungen. Die Nachfolge hatte sich schließlich aus der zu dem Zeitpunkt kommissarischen Leiterin Katrin Meinen ergeben.

Von Stephan Hartung und Sven Warnecke