Langenhagen

Sommer 1959 in Brake an der Unterweser: Uwe Hayen war dort bei der Marine stationiert. In der Freizeit besuchte er mit anderen Soldaten gern den Tanztreff in der Ratshalle. Auch an diesem Sonntag, als er Sigrid Carl zum Tanzen aufforderte. „Von der Marine waren damals viele Leute dort. Aber er war der mit Abstand beste Tänzer in der Ratshalle. Vor allem Rock ’n’ Roll hat bei uns beiden richtig gut geklappt“, erzählt die heute 79-Jährige, die seit dem 5. März 1960 mit Nachnamen Hayen heißt. Das Ehepaar aus Langenhagen feiert am Donnerstag diamantene Hochzeit und ist auf den Tag genau seit 60 Jahren verheiratet. „Und in dieser Zeit ist viel passiert“, sagt Uwe Hayen. Ein bisschen Rock ’n’ Roll also.

Sigrid und Uwe Hayen am Tag ihrer Eheschließung. Quelle: Stephan Hartung

Erst Jugendamt, dann Traualtar

Zunächst aber gab es ein Wiedersehen – vier Tage nach dem Kennenlernen, in einem Café. „Dort haben wir einen Schnaps getrunken namens Escorial Grün“, erinnert sich Uwe Hayen und lacht. „Der hat furchtbar geschmeckt, war mir viel zu hochprozentig“, sagt seine Frau. Frisch verliebt waren sie trotzdem und blieben seitdem ein Paar. Nur ein Dreivierteljahr später läuteten in Brake die Hochzeitsglocken. Sehr früh zwar, „aber wir mussten heiraten“, sagt Sigrid Hayen. Was heute normal ist, ließ damals manche Menschen die Nase rümpfen: Die Braut war bereits schwanger. „Wir mussten beide zum Jugendamt und uns bestätigen lassen, dass wir heiraten dürfen – wir waren beide erst 19 Jahre alt und damals noch nicht volljährig“, erzählt Uwe Hayen.

Die Eheleute erinnern sich an eine volle Kirche – die Umstände der jungen Braut waren aber nicht der Grund. Sondern vielmehr die Mode. „Damals gab es eine Modelinie, dass man in Rosa oder Hellblau heiraten konnte. Das wollten wohl viele Leute sehen“, sagt Sigrid Hayen, die ein hellblaues Outfit wählte – und als Tochter des stellvertretenden Bürgermeisters von Brake ohnehin Bekanntheitsgrad besaß. Aber auch ihr Mann zog Blicke und Neugier auf sich. Er trat in kompletter und traditionell dunkelblauer Matrosenkleidung vor den Traualtar – ebenfalls nicht alltäglich.

Justiz, Kosmetik und Spielhallen

Im September 1960 kam Sohn Timo zur Welt, vier Jahre später Tochter Norma. Uwe Hayden war bei der Justiz in Brake und Wilhelmshaven tätig. Seine Frau eröffnete einen Friseursalon, arbeitete später in der Werbung im Bereich Schmuck und Kosmetik. Seit 1995 wohnen die Hayens, mittlerweile zweifache Großeltern, in Langenhagen. Und in dieser Zeit begann auch ein besonderes Kapitel: Das Ehepaar betrieb sieben Spielhallen, vorwiegend in den neuen Bundesländern. Nach sieben Jahren folgte jedoch die Insolvenz und damit der Renteneintritt mit 62 Jahren. Doch Langeweile herrscht bis ins hohe Alter nicht: Uwe Hayen hilft noch heute drei Restaurants in Langenhagen, deren Gastwirte er bei der Buchhaltung unterstützt.

Eine große Feier gibt es am Tag der diamantenen Hochzeit übrigens nicht – dafür zwei Tage später. Am 7. März wird Sigrid Hayen nämlich 80 Jahre alt. „Dann feiern wir mit Freunden und Familie gleich alles zusammen“, sagt sie. Und ein wenig Tanz gehört bestimmt dazu – auch wenn es im Alter nicht mehr Rock ’n’ Roll sein muss.

Von Stephan Hartung