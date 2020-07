Langenhagen

60 Jahre sind eine lange Zeit. Vor allem dann, wenn sie im wahrsten Sinne sehr bewegt waren. Aber dazu später mehr. Die Langenhagener Heidelrös und Jürgen Werth feiern ihre diamantene Hochzeit. Am 14. Juli 1960 haben sie geheiratet.

Jürgen Werth war bei der Bundeswehr tätig und in Dedelstorf nördlich von Gifhorn stationiert. In der dortigen Kaserne arbeitete auch seine spätere Frau – im Catering, wie man heute sagen würde. „Irgendwann sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben uns kennengelernt“, erinnert sich der heute 84-Jährige. Auch deshalb, weil sie ihm bei der Essensausgabe immer ein extra großes Stück Fleisch auf den Teller gelegt hat? Jürgen Werth schmunzelt. „Nein, sie war dort eher in einer Art Gaststätte im Einsatz. Wenn also, dann eher ein zusätzliches Bier.“

Das alles passierte Ende der Fünfzigerjahre. Und nach dem Kennenlernen dauerte es nicht mehr lange bis zur Verlobung. Ganz heimlich. „Wir haben die Kaserne verlassen, haben uns hinter einem Busch versteckt und dann die Ringe getauscht – und schon waren wir verlobt“, erzählt er.

Schwiegereltern wollten erst keinen Soldaten

Am 14. Juli 1960 folgte schließlich in Steinhorst, in direkter westlicher Nachbarschaft von Dedelstorf gelegen, die Hochzeit – zu diesem Zeitpunkt waren dann auch die Schwiegereltern überzeugt. „Sie hatten anfangs Skepsis gegenüber einem Soldaten. Aber als wir zu Besuch waren, haben wir demonstrativ zur gleichen Zeit unsere Hände auf den Tisch gelegt. Als sie dann unsere Verlobungsringe gesehen haben, war alles in Ordnung“, sagt Jürgen Werth mit einem Augenzwinkern.

Insgesamt 30 Jahre gehörte er der Bundeswehr an – eine bewegte Zeit, „denn wir sind 13 Mal umgezogen, aber immer innerhalb von Deutschland.“ Das Einleben in neue Städte und in neue Bekanntenkreise ging jedoch rasch. „Kein Problem“, sagt Heidelrös Werth, die schnell Kontakte aufbaute und in verschiedenen Stationen im Einzelhandel arbeitete. Ihr Mann unterbrach die Bundeswehr-Zeit auch mal, arbeitete zwischendurch sechs Jahre bei Volkswagen. „Ich wollte auch mal Geld verdienen“, sagt er und lacht.

Viele Liebe in den Garten gesteckt

Die Werths sind zweifache Eltern, Joachim (1961) und Susanne (1965) kamen im Jahrzehnt der Hochzeit zur Welt, sowie dreifache Großeltern. Ein gemeinsames Hobby war immer der Garten. „Ich habe dort viel gemacht“, sagt die 82-Jährige. Zusammen mit ihrem Mann hat sie vor allem in Rheine, wo die Werths Eigentumswohnung und Schrebergarten besaßen, so manchen Gartenwettbewerb gewonnen. Seit über zehn Jahren leben sie nun in Langenhagen, wo sie ganz gemütlich bei Kaffee und Kuchen ihre diamanten Hochzeit feiern werden.

Von Stephan Hartung