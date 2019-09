Die Ehrenamtskarte (E-Karte) ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für langjähriges und intensives bürgerschaftliches Engagement. In ganz Niedersachsen und Bremen erhalten verdiente Bürger damit Vergünstigungen etwa beim Eintritt in viele öffentliche und private Einrichtungen sowie zu Veranstaltungen, in Langenhagen etwa im Cinemotion, in der Wasserwelt, bei McDonalds und im Hannoverschen Rennverein.

Um die Vorteile der E-Karte genießen zu können, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt werden: eine freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit in Niedersachsen von mindestens fünf Stunden in der Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr. Und das über eine Dauer von mindestens drei Jahren. Die Übergabe der E-Karte erfolgt viermal im Jahr. Sie wird in Langenhagen stets persönlich von Bürgermeister Mirko Heuer überreicht. Ziel ist es, dass jeder Ehrenamtliche so eine kleine Form der Wertschätzung erhält.