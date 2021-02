Langenhagen

Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Langenhagen eine Baumschutzsatzung. Hervorgegangen ist diese aus einer Petition von Wolfgang Kindel, der über Jahre einen entsprechenden Schutz der Gewächse gefordert hatte. Das ist nicht nur für Vögel gut, die Bruthöhlen in morschen Bäumen suchen. Auch Eichhörnchen partizipieren davon.

Für diese ist zudem ein im Winter gut gefülltes Futterhaus überlebenswichtig. So hat sich im Zentrum Langenhagens an der Karl-Kellner-Straße ein Eichhörnchen an dem Angebot in einem Vogelhaus gütlich getan. Und zwar nicht nur einmal. Nach Beobachtung des Gartenbesitzers kommt das Tier regelmäßig und frisst Sonnenblumenkerne, Erdnüsse und Hanfsaat.

Von Sven Warnecke