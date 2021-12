Langenhagen

Die Region Hannover setzt den Kampf gegen das Coronavirus auch am Adventssonntag, 12. Dezember, in Langenhagen fort. An diesem Tag können sich Bürgerinnen und Bürger im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 von 9 bis 17 Uhr impfen lassen. Das Angebot richtet sich an Menschen ab zwölf Jahre mit Wohnsitz in Niedersachsen. Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. 

Als Impfstoffe werden Biontech und Moderna verwendet. Moderna steht für alle über 30-Jährigen bereit, Biontech für unter 30-Jährige und Schwangere. Impfwillige werden gebeten, neben ihrem Impfausweis – falls vorhanden – und dem Personalausweis auch das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen. Die Vorlagen lassen sich unter www.johanniter.de/hannover-impfen herunterladen.

Zudem bieten die Johanniter wochentags in der Langenhagener Anlaufstelle am Fuhrenkamp 3 montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr den Impf-Service ohne Termin an. Zunächst hatte es an diesen Tagen eine verordnete Mittagspause gegeben. Doch diese soll nach Protesten ab kommender Woche wieder abgeschafft werden. Nach Auskunft der Region als Betreiber soll fortan durchgängig geimpft werden. Die Mitarbeiter sollten zwar trotzdem natürlich noch eine Pause machen können – aber eben nicht alle zur gleichen Zeit.

Offene Gesellschaft appelliert an Minderheit

Unterdessen ruft die Offene Gesellschaft Langenhagen unter dem Motto „Mit Respekt – Impfen gehört dazu“ die derzeit noch ungeimpfte Minderheit zum Umdenken auf. „Wer Respekt für sich fordert, sollte auch anderen den nötigen Respekt entgegenbringen. Und das kann in der gegenwärtigen Situation nur heißen, sich impfen zu lassen und damit Leben zu retten“, sagt die Sprecherin Andrea Hesse der Initiative. „Niemand will wieder einen Lockdown. Und die übergroße Mehrheit in unserem Land hält eine Impfung für den einzig möglichen Weg aus der Krise – genau wie die Wissenschaft.“

Unterstützt werden die Akteure der Offenen Gesellschaft von Langenhagens stellvertretender Bürgermeisterin Elke Zach, die mit den Johannitern unterwegs ist, um an verschiedenen Orten Menschen zu impfen. „Es gibt immer noch eine verbreitete Angst vor dem Impfstoff. Dabei sind die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna schon seit vielen Jahren in der Entwicklung“, sagt Zach und bedauert die vielfach noch vorherrschenden Vorbehalte.

Nach Angaben Hesses seien die wirklichen Opfer des Streits um das Impfen nicht diejenigen, die sich selbst gerne als Opfer von Politik, Medien, Mainstream und angeblich ahnungsloser Mehrheit inszenieren. „Opfer sind all die, die jetzt in der vierten Welle schwer erkranken oder sterben, die erneut ihr Leben einschränken müssen, vor allem Kinder und Jugendliche, oder die ihre Arbeit verlieren“, ergänzt Ute Braedt von der Offenen Gesellschaft.

Von Sven Warnecke