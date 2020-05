Langenhagen

Die St.-Paulus-Kirche an der Hindenburgstraße in Langenhagen öffnet am Sonntag, 3. Mai, von 10.30 bis 11.30 Uhr zu einem stillen Gebet für die Gläubigen. Zuvor wird Pastor Frank Foerster gemeinsam mit Kirchenvorsteherin Katrin Riedelt ein Altargebet in der Kirche halten. Dieses findet seit Schließung der Kirchen unter Ausschluss der Öffentlichkeit an jedem Sonntag mit Fürbitten und Gedenken der Verstorbenen um 10 Uhr statt.

Der Text dafür wird aber jeweils am Vortag im Internet unter www.st-pauluskirche.de veröffentlicht, sodass die Gläubigen zuhause mitbeten können. Während der Zeit, in der ein stilles Gebet möglich ist, hält sich immer ein Mitglied des Vorstandes in der Kirche auf, „das auf die Abstandsregeln achtet“, sagt Foerster. Vor der Kirche sei zudem eine „Predigt zum Mitnehmen“ ausgehängt. An der Wäscheleine am Paulusgarten hängen aber auch Briefe für die Kleinen aus der Kinderkirche – ebenfalls zum Mitnehmen. Die aktuelle „Kinderpost“ hat Diakonin Annika Kruse gestaltet.

„Damit wollen wir in Verbindung bleiben, solange wir uns nicht treffen können“, sagt Foerster. Jetzt hofft er, dass bald wieder Gottesdienste mit der Gemeinde in der Kirche möglich sein werden. „Wir bereiten alles dafür vor“, betont der Pastor mit Hinweis auf die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln.

Von Sven Warnecke