Kaltenweide

Die gute Nachricht vorab: Das Kaltenweider Sommerfest könnte eine Zukunft haben. Allerdings ist das noch lange nicht in den sprichwörtlichen „trockenen Tüchern“. Denn auch nach einem Treffen am Montagabend im Margeritenhof gibt es für die Engagierten immer noch keine Klarheit, wie es weitergeht. Ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende – alles ist möglich. Zumal es auch kein eindeutiges Signal vom Ortsrat gab. Vertreter des Gremiums glänzten bei dem Treffen mit Abwesenheit

Immerhin: Von den anwesenden 15 Teilnehmern, die ein Interesse am Fortbestand der in diesem Jahr ausgefallenen Veranstaltung am Montagabend signalisierten, meldeten sich vier für die Gründung eines Kern-Organsiationsteams. Neben Dieter Treytnar aus dem Vorstand der Interessengemeinschaft Weiherfeld-Kaltenweide (IWK) gehören noch Mageritenhof-Leiterin Jennifer Burghardt, Kimberley Spiegel von der Firma FBT in Kaltenweide und Tilo Meczurat als Juniorchef vom örtlichen Rewe-Markt dazu. Das ist ein Anfang, mehr aber nicht. Vorerst. Denn bevor es das Premieren-Treffen des Quartetts gibt und Aufgaben verteilt werden können oder gar keinen Termin feststeht, soll zunächst die nächste Sitzung des Ortsrates Kaltenweide besucht werden.

Stimmungsbild vom Ortsrat erwünscht

Tenor der Anwesenden der montäglichen Diskussionsrunde war, dass überhaupt nicht klar ist, wie weit der Ortsrat überhaupt das Sommerfest möchte. Als im März die Entscheidung getroffen wurde, das Sommerfest 2019 aufgrund fehlender Helfer ausfallen zu lassen, waren mit Andreas Eilers und Domenic Veltrup immerhin zwei Mitglieder des Ortsrats anwesend. Am Montag fehlten jedoch alle Vertreter aus diesem Gremium.

Bei der nächsten Ortsratssitzung am Dienstag, 1. Oktober, will die IWK mit möglichst vielen Menschen die Sitzung aufsuchen und mindestens in der Einwohnerfragestunde das Thema zur Sprache bringen. Geplant ist aber auch, im Vorfeld Kontakt zu den Kommunalpolitikern aufzunehmen, sodass das Sommerfest einen eigenen Tagesordnungspunkt erhält. Treytnar hofft, dass eine Abstimmung Klarheit schafft. „Wenn der Ortsrat dahinter steht, legen wir los und machen Nägel mit Köpfen.“

Auf Anfrage dieser Zeitung teilte Wolfgang Langrehr ( SPD) am Dienstag mit, dass er das Sommerfest unterstützt und auch gern Aufgaben wahrnimmt. „Die Einladung von Herrn Treytnar kam jetzt aber recht kurzfristig, daher konnte ich nicht teilnehmen, habe ihm das auch mitgeteilt.“ Denn nicht nur er saß wegen eines Paralleltermins in der Sitzung des Verwaltungsausschusses im Langenhagener Rathaus. Warum jedoch die Kaltenweider Ratsleute keine Vertreter zu dem IWK-Treffen geschickt haben, blieb zunächst unklar.

Zunächst drohte das Aus

Die IWK war bislang immer als Organisator und Veranstalter der bislang sieben Auflagen des Sommerfestes aufgetreten. Die Gemeinschaft hatte jedoch fehlende personelle Unterstützung beklagt. Weil bei einem Treffen im März keine neuen Freiwilligen gefunden werden konnten, musste das Fest in diesem Jahr schließlich ausfallen.

Zu Beginn der Versammlung drohte sogar ein endgültiges Aus für das Sommerfest. Treytnar zeigte sich enttäuscht von der geringen Beteiligung. „Ich hätte mit mehr Resonanz gerechnet. Wenn wir heute wieder kein Ergebnis haben, dann werden wir das als IWK nicht mehr leisten können.“

Die Gründung eines vorläufigen Organisationsteams war dann vorerst die Rettung – ein Signal, das Treytnar wichtig ist. „Es geht um Zuspruch, nicht um Zuschuss. 500 Euro mehr oder weniger sind nicht entscheidend.“ Laut IWK-Vorstandsmitglied Erika Schmitt beträgt das Budget für das Kaltenweider Sommerfest etwa 8500 Euro, davon seien 2600 Euro vom Ortsrat und 2500 Euro von der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen (EL) gekommen. Schmitt sagt aber auch, „dass wir bald Klarheit haben müssen, ob es 2020 wieder ein Sommerfest geben wird. Bis Dezember muss das Programm stehen, sonst bekommt man weder Bands noch Bühnenbauer. Die sind dann alle ausgebucht für das folgende Jahr.“

Von Stephan Hartung