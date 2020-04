Langenhagen

Einbrecher sind zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonnabend, 13.45 Uhr, in einen Verkaufswagen auf dem Gelände des Silbersees an der Bothfelder Straße in Langenhagen eingedrungen. Nach Auskunft eines Sprecher der Polizei hatten die Täter die Scheibe des Gefährts mit Gewalt eingedrückt. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke