Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Sonnabend, 9. Oktober, etwa 10.30 Uhr und dem darauffolgenden Sonntag gegen 10 Uhr in ein Wohnhaus an der Rathenaustraße in Langenhagen eingebrochen sind. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und anschließend sämtliche Zimmer durchwühlt.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze haben die Einbrecher Bargeld erbeutet. Die genaue Höhe des Schadens steht indes noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke