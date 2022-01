Langenhagen

Nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Liebigstraße in Langenhagens Stadtteil Wiesenau sucht die Polizei nun die Täter. Die Unbekannten hatten zwischen Sonntag, 2. Januar, etwa 14 Uhr und dem folgenden Dienstag gegen 8.30 Uhr ein Fenster der Erdgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus aufgehebelt.

Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten nach Polizeiangaben 340 Euro sowie Modeschmuck. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke