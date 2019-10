Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Montag zwischen 19.40 und 20.25 Uhr in eine Wohnung an der Walsroder Straße eingebrochen sind. Nach Angaben eines Polizeisprechers hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf, durchsuchten anschließend die Räume und nahmen Schmuck mit. Die Höhe des Schadens konnte am Dienstag noch nicht beziffert werden.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke