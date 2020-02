Langenhagen

Die Polizei sucht einen Dieb, der zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 7.50 Uhr, in einen Imbisswagen eingedrungen ist. Dieser stand an der Westfalenstraße in Höhe der Hausnummer 40. Der Einbrecher hatte mithilfe eines Werkzeugs und mit brachialer Gewalt die Eingangstür aufgebrochen, sagte in Polizeisprecher. Die Täter erbeuteten Grillwürstchen im Wert von etwa 75 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Weitere Einsatzmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke