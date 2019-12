Langenhagen

Zwei bisher unbekannte Männer haben am ersten Weihnachtsfeiertag versucht, in einen Supermarkt in den Elisabeth-Arkaden an der Walsroder Straße in Langenhagen einzubrechen. Bei dem Versuch, die Schiebetüren aufzudrücken, lösten die Täter gegen 19.30 Uhr jedoch die Alarmanlage des Geschäftes aus. Die Einbrecher gaben ihr Vorhaben auf und flüchteten.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei war einer der Täter dunkel gekleidet und trug eine dunkle Kopfbedeckung. Die zweite Mann hatte eine weiße Kopfbedeckung auf.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke