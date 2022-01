Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Sonnabend, 1. und 22. Januar, versucht haben, in ein Wohnhaus an der Hindenburgstraße in Langenhagen einzubrechen.

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Täter zunächst die Scheibe einer Tür zum Wintergarten eingeschlagen. Allerdings fanden sie dort eine weitere zusätzliche gesicherte Tür zum Inneren des Hauses vor. Die Einbrecher rückten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Hinweise – vor allem auch zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum – erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke