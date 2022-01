Schulenburg

Einbrecher sind zwischen Dienstag, 18. Januar, etwa 16 Uhr und dem folgenden Mittwoch gegen 9.20 Uhr in eine Autowerkstatt an der Gleiwitzer Straße in Schulenburg eingedrungen.

Die Täter waren nach Auskunft der Polizei Langenhagen zunächst im rückwärtigen Bereich des Grundstücks über einen Zaun geklettert und hatten anschließend eine Scheibe zu dem Gebäude eingeschlagen. Die Unbekannten durchwühlten die Räume und entwendeten eine Geldkassette mit etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke