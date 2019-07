Langenhagen

Zwei Autoeinbrüche und ein Einbruch in eine Wohnung beschäftigen derzeit die Langenhagener Polizei.

Ein Unbekannter nutzte am Freitag zwischen 10 und 10.50 Uhr die Abwesenheit der Autobesitzerin eines VW Up aus. Diese hatte ihren Wagen an der Freiligrathstraße abgestellt. Als die Frau zum Auto zurückkehrte, bemerkte sie nach Auskunft einer Polizeisprecherin, dass in der Zwischenzeit die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Der Täter hatte einen Rucksack mit dem gesamten Inhalt gestohlen. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 350 Euro.

Unbekannter schlägt Scheibe von Fiat Punto ein

Zudem ermitteln die Beamten nach einem Autoeinbruch an der Straße Im hohen Felde. Dort schlug ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 20.45 Uhr, die Scheibe der Fahrerseite eines am Fahrbahnrand geparkten Fiat Punto ein. Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Schaden beträgt rund 250 Euro.

Einbrecher durchwühlen Wohnung

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke von Walsroder Straße und Klusriede ist am Freitag zwischen 13 und 17 Uhr Ziel von Einbrechern geworden. Diese manipulierten nach Angaben der Polizeisprecherin das Türschloss und gelangte dadurch in das Innere. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume der Wohnung. Zum Diebesgut kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.

In allen drei Fällen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley