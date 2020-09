Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Montag in der Zeit zwischen 12 und 12.11 Uhr in ein Einfamilienhaus am Reuterdamm in Langenhagen eingedrungen sind. Wie sie in das Objekt gelangt sind, stand am Dienstag noch nicht fest. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume und erbeuteten Geldmünzen im Wert von etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke