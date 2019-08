Langenhagen

Dieser Fall gibt noch ein wenig Rätsel auf: Diebe haben bei einem Wohnungseinbruch an der Kurt-Schumacher-Allee in Langenhagen neben Bargeld in bislang unbekannter Höhe auch einen elektrischen Rasierapparat gestohlen.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei ereignete sich die Tat am Donnerstag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr. Die Täter hatten in dem Mehrfamilienhaus zunächst ein Wohnungstür aufgebrochen. Anschließend wurden die Räume durchwühlt.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke