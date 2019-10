Langenhagen

Einbrecher haben die Scheibe eines Rolltores eingeschlagen und sind so in eine Werkstatt an der Imhoffstraße eingestiegen. Die Täter entwendeten eine Vielzahl an Werkzeugen, heißt es von der Polizei.

Nach Auskunft eines Sprechers schlugen die Unbekannten zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, zu. Die Einbrecher durchsuchten die Räume sowie mehrere in der Halle abgestellte Fahrzeuge und flüchteten anschließend.

Die Höhe des verursachten Schadens können die Beamten noch nicht beziffern. Das Kommissariat sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Die Polizei ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley