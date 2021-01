Langenhagen

Unbekannte sind am Ithweg in Langenhagen in die Lagerhalle eines Kurierdienstes eingebrochen und haben 50 Wertpakete noch unbekannten Inhalts erbeutet. Laut einem Polizeisprecher ereignete sich der Einbruch im Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 3.30 Uhr. Die Täter hebelten dabei ein Rolltor auf und öffneten dann gewaltsam die Tür eines verschlossenen Nebenraums.

Die 50 Wertpakete waren dort zur täglichen Abholung gelagert. Zu ihrem Inhalt gibt es noch keine Informationen. Unter anderem nutzen Juweliere derartige Pakete, die besonders ge- und versichert sind und auch besonderen Transportbedingungen unterliegen.

Anzeige

Wer im genannten Zeitraum verdächtig erscheinende Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt hat, sollte sich an die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 109-4215, wenden.

Von Frank Walter