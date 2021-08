Langenhagen

Bei einem Einbruch mitten am Tag in der Straße Riemer Hof in Langenhagen haben Unbekannte am Sonnabend Schmuck und Geld erbeutet. Laut Polizei hatten die Täter zwischen 15.30 und 19 Uhr die Wohnungstür einer Mietwohnung aufgehebelt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen sollten sich bei der Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 109 4215, melden.

Von Frank Walter