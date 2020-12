Langenhagen

Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls: Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen Imbisswagen, der auf dem Famila-Gelände an der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen abgestellt war, gewaltsam eingedrungen.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Einbrecher zunächst die abgeschlossene Tür des Wagens aufgehebelt. Sie entwendeten dann mehrere Pakete mit Currywurst, einige Tüten Pommes Frites sowie eine Vielzahl an Getränkedosen. Der Wert der Beute sowie die Höhe des Schadens standen zunächst noch nicht fest.

Nun sucht die Polizei die Unbekannten und bittet unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 um Hinweise.

Von Sven Warnecke