Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Mittwoch gegen 23 Uhr und Donnerstag etwa 10 Uhr in ein Restaurant am Söseweg in Langenhagen gewaltsam eingedrungen sind. Nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze hatten die Unbekannten ein Küchenfenster des Lokals aufgebrochen. Anschließend inspizierten sie vornehmlich den Bereich rund um den Tresen und entwendeten diverse Flaschen mit Alkohol. Die Höhe des Schadens konnte der Ermittler am Freitag noch nicht beziffert.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im gleichen Zeitraum in einem gastronomischen Betrieb an der Walsroder Straße in Langenhagen. Aus diesem Grund werden nun Zusammenhänge geprüft. Die Unbekannten hatten versucht, über mehrere Schachtabdeckungen in das Innere des Restaurants zu gelangen. Als das nicht gelang, flüchteten die Täter.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Stadt finden Sie hier.

Von Sven Warnecke