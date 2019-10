Langenhagen

Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 16. Oktober, gegen 16 Uhr und Dienstag, 29. Oktober, etwa 12.30 Uhr in eine Gartenlaube am Immenweg in Langenhagen eingebrochen. Nach Polizeiangaben hebelten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür auf. Aus der Laube eines 37 Jahre alten Langenhageners wurde diverse Werkzeuge gestohlen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Allerdings konnten die Ermittler diverse Fingerabdrücke sichern.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke