Langenhagen

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die am Donnerstag zwischen 2 und 10.30 Uhr in ein Büro an der Hackethalstraße eingebrochen sind. Die Täter hatten eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und anschließend die Räume durchwühlt. Sie erbeuteten diverses Büromaterial. Die Höhe des Schadens stand nach Angaben eines Polizeisprechers am Sonntag noch nicht fest.

Diebe knacken Fahrradschloss

Die Ermittler suchen zudem Diebe, die ein am Schiffkamp in Langenhagen angeschlossenes Fahrrad gestohlen haben. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch etwa 18 Uhr und Donnerstag gegen 5.45 Uhr. Die Unbekannten hatten das Kabelschloss, mit dem das orangerote Mountainbike der Marke Dynamics gesichert war, geknackt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

An der Niederrader Allee in Langenhagen haben Randalierer zwischen Mittwoch etwa 15 Uhr und Donnerstag mit einem spitzen Gegenstand den Hinterreifen eines dort geparkten VW Crafter zerstochen. Die Höhe des Schadens beträgt circa 100 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke