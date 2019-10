Kaltenweide

Einbrecher hatten es am Sonnabend in einem Reihenhaus auf elektronische Geräte abgesehen. Die Unbekannten stahlen zwischen 11 und 21 Uhr unter anderem eine Kamera und einen Laptop. Den Täter war es zuvor gelungen, das Küchenfenster des Hauses an der Pfeifengrasstraße in Kaltenweide aufzuhebeln, um so in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten mit ihrem Diebesgut unerkannt.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 1300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley