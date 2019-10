Langenhagen

Einbrecher sind im Zeitraum zwischen Montag, etwa 22 Uhr, und Dienstag, gegen 13 Uhr, in das Büro eines Transportunternehmers an der Karl-Kellner-Straße in Langenhagen eingedrungen. Die Täter hebelten nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze eine Zugangstür zu den Räumen auf. Anschließend wurden die Büros durchwühlt. Dabei haben die Täter auch mehrere Schränke aufgebrochen. Die Unbekannten erbeuteten eine Geldkassette aus den Räumlichkeiten. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben machen.

Hinweise auf den Einbruch erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke