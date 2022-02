Langenhagen

Die Familie war über ein verlängertes Wochenende verreist. Einbrecher nutzten zwischen Freitagfrüh, 7 Uhr, und Sonntagabend die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Lohkamp aus, um in die Erdgeschosswohnung einzudringen.

Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie offenbar in aller Ruhe sämtliche Räume. Als die Familie am Sonntag gegen 22 Uhr zurückkam, fehlten unter anderem 1450 Euro Bargeld, Schmuck, Schuhe und ein Fahrrad. Die genaue Höhe des Schadens konnte nicht beziffert werden.

Von Andreas Krasselt