Godshorn

Einbrecher sind in eine Laube der Kleingartenkolonie am Weißen Weg in Godshorn eingedrungen. Nach Auskunft der Polizei Langenhagen hebelten die Unbekannten zwischen Montag, 23. November, etwa 15 Uhr, und den darauffolgenden Dienstag, 15 Uhr, die Holztür gewaltsam auf. Ob und was die Täter erbeutet haben, stand am Mittwoch noch nicht fest. An der Tür hinterließen die Einbrecher jedoch einen Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat in Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke