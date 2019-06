Langenhagen

Einbrecher sind zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in ein Kinder- und Jugendheim am Reuterdamm in Langenhagen gewaltsam eingedrungen. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze hatten sich die Täter zunächst Zutritt zu dem Grundstück verschafft und anschließend ein Fenster der Büroräume aufgehebelt. Dort brachen die Unbekannten dann einen in der Wand verschraubten Tresor heraus und nahmen ihn mit. Über die Höhe des Schadens konnte Götze am Dienstag noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Sven Warnecke