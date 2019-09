Langenhagen

Zehn Tauben hat ein Dieb in Langenhagen gestohlen. Der Unbekannte verschaffte sich in der Zeit von Sonnabend, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 9.15 Uhr, Zugang zu einem Grundstück an der Straße An der Weide. Anschließend öffnete er nach Angaben eines Polizeisprechers gewaltsam mehrere Vorhängeschlösser von Lauben und Taubenverschlägen und gelangte so in das Innere. Außer den zehn Tauben entwendete der Einbrecher auch ein Fahrrad.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley