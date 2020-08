Langenhagen

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl. Unbekannte hatten im Zeitraum von Dienstag bis Freitag an einem Haus an der Straße Poggenaue in Langenhagen ein Kellerfenster eingetreten. Anschließend durchwühlten sie alle Räume. Ob und was die Einbrecher erbeutet haben, stand am Sonntag noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke