Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Mittwoch, 2. Oktober, 12 Uhr, und Montag, 7. Oktober, 16.30 Uhr, in ein Wohnhaus am Emsweg in Langenhagen eingebrochen sind. Sie hatten offenbar die Abwesenheit der Bewohner genutzt, warfen die Scheibe eines Wohnzimmerfensters ein und durchwühlten anschließend die Zimmer. Wie ein Sprecher des Kommissariats am Dienstag mitteilte, wurde jedoch wohl nichts entwendet.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke