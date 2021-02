Langenhagen

Die Polizei verdächtigt einen 39-Jährigen aus Langenhagen, in mehrere Kitas sowie einen Imbiss und eine Pizzeria in der Flughafenstadt eingebrochen zu sein. Auf seine Spur gebracht hatten die Ermittler Videoaufnahmen von einem der Tatorte.

Die Polizei hatte in der vergangenen Woche mit Bildern zu dem Einbruch in einen Imbiss an der Hans-Böckler-Straße am 29. Dezember nach dem Täter gefahndet. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass derselbe Täter am 9. Januar gegen 4.45 Uhr auch in eine Pizzeria an der Straße Am Pferdemarkt gewaltsam eingedrungen war. In beiden Fällen erbeutete der Mann Geld und Lebensmittel, im zweiten Fall auch einen Computerbildschirm. Da es in jüngster Vergangenheit in der Nähe der beiden Tatorte auch Einbrüche in Kindertagesstätten gegeben hatte, bei denen meist Geld erbeutet wurde, vermutet die Polizei, dass es sich dabei um denselben Täter handeln könnte.

Zum Verhängnis wurde dem Tatverdächtigen nun offenbar die hohe Qualität der Videoaufnahmen aus dem Imbiss. Zwar verdeckt eine Mund-Nasen-Maske einen Teil des Gesichts des Einbrechers, jedoch ist beispielsweise die Augenpartie gestochen scharf zu erkennen. Hinweise aus der Bevölkerung halfen der Polizei nun, den Tatverdächtigen zu identifizieren. „Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die bei der Fahndung mitgeholfen haben“, teilte Polizeisprecher Marcus Schmieder mit.

Von Frank Walter