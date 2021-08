Kaltenweide

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag am Kaltenweider Platz auf die Ladenzeile geklettert, in der unter anderem der Netto-Supermarkt untergebracht ist. Dort schlugen sie dann Fenster zu mehreren Büro- und Geschäftsräumen ein und durchsuchten diese. Was die Einbrecher dabei stahlen, ist noch unklar. Laut Polizei beträgt aber allein der angerichtete Schaden rund 3800 Euro. Die Ermittler suchen nun dringend Zeugen für die Tat, die sich zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, ereignet haben muss. Wer etwas gesehen hat, sollte sich an das Kommissariat wenden, Telefon (0511) 109-4215.

Von Frank Walter