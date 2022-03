Langenhagen

Etliche Schmuckstücke haben Unbekannte in einem Reihenendhaus am Reuterdamm in Langenhagen erbeutet. Die Einbrecher verschafften sich am Dienstag zwischen 18.30 und 20.55 Uhr Zutritt durch die Balkontür im ersten Obergeschoss und durchsuchten dann mindestens ein Zimmer. Der Schmuck lag dort auf einem Schreibtisch. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, die Polizei konnte Spuren sichern. Zeugen sollten sich im Kommissariat Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15, melden.