Langenhagen

Unbekannte sind am Sonnabend zwischen 16.30 und 20.40 Uhr in eine Wohnung am Riemer Hof eingebrochen. Sie hebelten die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und stahlen Geld sowie Ausweispapiere. Die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215, bittet um Zeugenhinweise.

Von Frank Walter