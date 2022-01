Godshorn

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag gegen 2.30 Uhr auf den Balkon eines Einfamilienhauses am Spielplatzweg in Godshorn geklettert. Dort hebelten sie die Balkontür auf und durchsuchten dann die Zimmer nach Wertgegenständen. Vermutlich wurden die Einbrecher durch die anwesende Hauseigentümerin aufgeschreckt, sie flüchteten offenbar ohne Beute.

Von den beiden Männern ist nur bekannt, dass sie etwa 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet waren. Weitere Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 109-4215, melden.

Von Frank Walter