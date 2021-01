Langenhagen

Ein Unbekannter ist in den vergangenen Tagen in den Ideal-Supermarkt an der Waldroder Straße nahe der Einmündung Angerstraße eingebrochen. Der Täter gelangte irgendwann im Zeitraum von Donnerstag, 31. Dezember, 19.30 Uhr, und Sonnabend, 2. Januar, 6.45 Uhr, ins Lager und von dort in ein Büro. Er stahl Münzrollen, Geldkassetten und Zigaretten. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2800 Euro. Sie hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0511) 109-4215 melden sollten.

Von Frank Walter